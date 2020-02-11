Игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты (Иван Карпов)

Руководство не смогло прийти к соглашению с футболистами по вопросу снижения зарплат на фоне пандемии коронавируса.

По информации журналиста Ивана Карпова для Metaratings, генеральный директор железнодорожников на встрече с игроками предлагал урезание зарплаты на 40%, но предложение было отклонено.

«Кикнадзе предложил футболистам сократить зарплаты на 40%. Срок, по его словам, «до окончания пандемии» (имелось в виду до конца мая).

Свое решение он мотивировал примером «Спартака», который, к слову, договорился о понижении выплат только до конца апреля. Немаловажным фактором было и то, что за март никаких сокращений клуб не предлагал.

Игроки, у кого контракт истекает летом, подняли вопрос о продлении соглашения до конца чемпионата. Кикнадзе заявил, что пока нет сроков возобновления сезона, то и говорить об этом рано. Градус разговора начал расти, посыпались взаимные упреки.

От лица футболистов основным парламентером выступил вратарь Гильерме. Он выразил мнение команды. Оно заключается в том, что Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко, и приходит он к ним только с плохими вестями. Обычно, по заявлению Гили, это когда начальник хочет у игроков что-то забрать. В итоге пойти на условия в том виде, в котором их предложили команде, футболисты отказываются.

Дальше диалога по сути не получилось. Гендиректор сослался на тяжелое финансовое положение клуба, футболисты остались при своем мнении. Следующий раунд переговоров намечен на 6 апреля», – написал Карпов в телеграм-канале.

Ранее зарплаты игрокам понизили в «Спартаке», «Рубине» и «Динамо». Переговоры с футболистами также ведет «Зенит».

Наши клубы сокращают зарплаты: первым это сделал «Спартак», «Рубин» урезал наполовину