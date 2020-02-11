Хави: «Месси – лучший в истории. Криштиану, Роналдиньо и Роналдо – в числе лучших»

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Экс-капитан «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский «Аль-Садд», поделился мнением об игре бывшего нападающего Роналдиньо.

«Роналдиньо находится на уровне лучших, но ему, возможно, не хватало стабильности. Особенно на пике.

Для меня только Месси стоит выше Роналдиньо из-за стабильности в последние несколько лет. 

Месси – лучший в истории, а Роналдиньо – в числе лучших вместе с Роналдо, Криштиану Роналду и Месси», – заявил Хави. 

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