Хави: «Месси – лучший в истории. Криштиану, Роналдиньо и Роналдо – в числе лучших»

Экс-капитан «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский «Аль-Садд», поделился мнением об игре бывшего нападающего Роналдиньо.
«Роналдиньо находится на уровне лучших, но ему, возможно, не хватало стабильности. Особенно на пике.
Для меня только Месси стоит выше Роналдиньо из-за стабильности в последние несколько лет.
Месси – лучший в истории, а Роналдиньо – в числе лучших вместе с Роналдо, Криштиану Роналду и Месси», – заявил Хави.
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