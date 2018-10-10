Хабиб: «Тренируюсь утром и ночью, но не знаю, где будет бой. Это непрофессионально»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не теряет надежды провести бой с Тони Фергюсоном 18 апреля.

«Возможен ли бой 18 апреля? Я тренируюсь каждый день. Каждый день утром и ночью. У меня есть в доме тренировочный зал.

Сейчас я – одна из самых больших звезд в UFC. Я непобежденный, бесспорный чемпион UFC. Это не рядовой бой. До боя осталось очень мало времени, и я не знаю, где он состоится. Что это? Это непрофессионально», – заявил Нурмагомедов.

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