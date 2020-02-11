«Интер» и Лаутаро не договорились о новом контракте. Клуб предлагал 4 млн евро за сезон, игрок хочет в «Барсу»

Форвард Лаутаро Мартинес может покинуть .

Как сообщает Sport.es, игрок и клуб не смогли прийти к соглашению насчет нового контракта. В январе миланцы предлагали футболисту договор с зарплатой в 4 миллиона евро в год – вдвое больше нынешней.

Однако 22-летний нападающий хочет перейти в «Барселону» и выступать вместе с форвардом Лионелем Месси.

К тому же, (как и клубы АПЛ) готова предложить ему более высокую зарплату – 10 миллионов евро в год. Каталонцы уверены, что им удастся подписать игрока, если руководство «Интера» не решит существенно улучшить свое предложение.

Ранее сообщалось, что «Интер» не хочет продавать Лаутаро и требует от «Барселоны» лишь выплаты отступных, размер которых составляет 111 млн евро.

«Барса» считает, что Лаутаро не перейдет в «Ман Сити» или «Челси», несмотря на крупные предложения