Сотрудник «Ливерпуля»: «Клуб называет нас семьей, но я не чувствую себя ее частью. «Эвертон» не вошел в госпрограмму»

Сотрудник , пожелавший остаться неизвестным, оценил решение клуба о вхождении в государственную программу сохранения рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, эта программа предполагает компенсацию 80 процентов зарплаты работников из государственного бюджета.

«Клуб называет своих сотрудников семьей — я не чувствую себя членом этой семьи.

Почему клуб с оборотом в миллионы фунтов использует схему правительства для своих сотрудников, когда другие компании больше нуждаются в этом? Я расстроен, и мне кажется, что эта программа должна быть использована предприятиями, где столкнулись с кризисом.

Особенно обидно на фоне того, что в «Эвертоне» на такой шаг не пошли», – рассказал сотрудник.

Как отмечалось ранее, благодаря этому решению «Ливерпуль» сможет сэкономить от 700 до 800 тысяч фунтов.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» зафиксировал прибыль в 42 млн фунтов до уплаты налогов, а оборот финансов в 2019 году составил 533 млн фунтов.

«Ливерпуль» вошел в программу по спасению бизнеса: 80% зарплаты сотрудникам заплатит государство. Англия в ярости