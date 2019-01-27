Евгения Медведева: «Я нравлюсь самой себе как фигуристка. У меня нет желания превращаться в другого человека»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась мыслями о своей спортивной карьере.

«Я нравлюсь самой себе как фигуристка, поэтому у меня нет желания превращаться в другого человека. Все в моей жизни, от прошлого до настоящего, – это путь, который я выбрала и по которому я иду.

Честно говоря, я не хотела бы говорить о последних двух сезонах. Два года назад я не ожидала, что на меня обрушится столько трудностей сразу.

В некоторых моментах приходилось прикладывать очень много сил, но теперь я привыкла жить в Канаде и чувствую, что жизнь налаживается, хотя тяжелые времена у меня по-прежнему бывают», – приводит слова Медведевой «Спорт-Экспресс» со ссылкой на японский журнал Number Plus.

Видели Медведеву в тиктоке? Снялась в образе роковой красотки, показала выхухоль и станцевала в костюме единорога