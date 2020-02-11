Представитель Смолова: «Федор согласовал с «Сельтой» перелет в Москву»

В компании ProSportsManagement, представляющей интересы форварда «Сельты» , сообщили, что его перелет в Россию был согласован с клубом.

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой».

О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», – заявили в ProSportsManagement.

В России Смолов должен будет пройти 2-недельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Сельта» применит к Смолову санкции за отъезд без разрешения.

Смолов без разрешения вылетел в Россию из Испании. «Сельта» применит санкции