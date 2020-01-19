Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом 131 млн евро, Роналду – 2-й, Неймар – 3-й

Издание France Football провело исследование уровня доходов футболистов.

При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от имиджевых прав и заработанные за прошлый сезон бонусы.

Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал нападающий «Барселоны» . Общий доход аргентинца за прошлый сезон составил 131 млн евро.

Второе место в рейтинге занял форвард «Ювентуса» с доходом 118 млн евро.

Третьим стал нападающий «ПСЖ» , заработавший за прошлый сезон 95 млн евро.

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