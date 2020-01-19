Главный кандидат на пост Семина в «Локомотиве» – тренер «Олимпиакоса» Мартинш (Calciomercato)

Главный тренер Педру Мартинш может продолжить карьеру в «Локомотиве», утверждает Calciomercato.

По данным источника, португалец возглавляет список кандидатов, которых железнодорожники рассматривают на замену Юрию Семину.

Срок контракта Мартинша с «Олимпиакосом» истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Локомотива» может стать Марко Николич, работавший в «Партизане».

Тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «Греция и Россия – разный уровень. В России выше конкуренция, инфраструктура и уровень футболистов»