Азмун, Кокорин, Крыховяк – претенденты на звание игрока марта в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста марта в чемпионате России.
На приз претендуют пять футболистов:
– Сердар Азмун («Зенит», 3 гола и 1 голевой пас в 3 матах);
– Александр Кокорин («Сочи», 3 гола и 1 голевой пас в 4 матах);
– Кристиан Нобоа («Сочи», 2 гола и 2 голевых паса в 4 матах);
– Александр Беленов («Уфа», 2 сухих матча из 3);
– Гжегож Крыховяк («Локомотив», 1 гол и 1 голевой пас в 3 матчах).
Голосование продлится до 24 марта, до 10:00 по московскому времени.
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