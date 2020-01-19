Азмун, Кокорин, Крыховяк – претенденты на звание игрока марта в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста марта в чемпионате России.

На приз претендуют пять футболистов:

– Сердар Азмун («Зенит», 3 гола и 1 голевой пас в 3 матах);

– Александр Кокорин («Сочи», 3 гола и 1 голевой пас в 4 матах);

– («Сочи», 2 гола и 2 голевых паса в 4 матах);

– («Уфа», 2 сухих матча из 3);

– Гжегож Крыховяк («Локомотив», 1 гол и 1 голевой пас в 3 матчах).

Голосование продлится до 24 марта, до 10:00 по московскому времени.

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