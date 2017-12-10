Сборная Канады снялась с Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса

Сборная Канады снялась с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Национальный олимпийский комитет (НОК) страны объявил, что не будет посылать свои олимпийские и паралимпийские сборные на Игры в Токио.

Решение поддержали комиссия спортсменов, национальные спортивные организации и правительство Канады.

Также НОК Канады призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить Игры на один год.

«Речь идет не только о здоровье спортсменов, а о здоровье общества. Из-за коронавируса наши атлеты не могут безопасно готовиться к Играм-2020. По факту, их тренировки даже противоречат советам правительства о поведении во время пандемии, которым мы все следуем», – говорится в заявлении.

в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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