Гран-при Азербайджана отложен из-за коронавируса. Сезон «Формулы-1» начнется не раньше середины июня

«Формула-1» объявила о том, что Гран-при Азербайджана, запланированный на 7 июня, отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

После переноса или отмены всех весенних этапов гонка в Баку должна была стать первой в 2020 году. В настоящее время стартовый Гран-при сезона намечен на 14 июня в Монреале. Сегодня появилась информация о том, что канадские атлеты снялись с Олимпиады, которая должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

«Формула-1» провела виртуальную гонку: Норрис преодолевал трудности с соединением, Шварцман сошел, а победил юниор «Рено»

Вселенная Айртона Сенны: он первым выпустил учебник по пилотажу и раскрыл секреты «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram