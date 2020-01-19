Семак запросил у «Зенита» контракт на 2 года с зарплатой 2,5-3 млн евро в год («СЭ»)

Стали известны условия переговоров Сергея Семака с о новом контракте.

Тренер запросил у петербуржцев соглашение минимум на два года (допустил вариант со схемой «2+1») с зарплатой 2,5-3 миллиона евро в год, а также более существенное влияние на трансферную политику, утверждает «Спорт-Экспресс».

Семак осознает свою важность для «Зенита» (помог клубу завоевать фактически два чемпионства при скромной зарплате), поэтому рассчитывает минимум на двухлетний контракт.

Отмечается, что Семак ориентируется на контракт Станислава Черчесова и станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров России.

Кроме того, на третье условие повлияла история с Александром Кокориным. Семак не до конца понимает, через кого ему осуществлять свои желания в вопросе трансферов.

Впрочем, стороны, как отмечается, продвинулись в переговорном процессе. Скорее всего, Семак останется в «Зените».

Из-за обвала рубля клубы РПЛ уходят от зарплат в евро и закрепляют особый курс. Это нормально?