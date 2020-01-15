Артем Дзюба: «Я помудрел, я Ведьмак, Геральт из Ривии»

Форвард Артем Дзюба рассказал о своем отношении к поп-культуре.

– Артем, нам кажется или вы слегка постарели?

– Так только кажется. Я помудрел, я просто Ведьмак, Геральт из Ривии.

– У вас есть талисман? Может, амулет или браслет?

– Браслет есть, из «Ведьмака». Я же из Школы Волка. А амулетов нет.

– Предлагали ли вам сняться в художественном фильме? Можем ожидать вас на экранах?

– Возможно. Пару раз я снимался в рекламе. Мне говорили: а почему бы не попробовать сняться в фильме? Но только если в хорошем фильме. Я не против.

Как-то мне предлагали – я отказался. Считаю, нужно больше времени уделять футболу. А то у нас народ же как относится? Если снимешься даже в хорошем фильме, а потом проведешь плохую игру – все припомнят, скажут: лучше бы ты тренировался! Многим же это не понять.

– У вас красивый голос. Не предлагали ли вам озвучить какой-нибудь мультфильм?

– Предлагали недавно. Наш какой-то, русский. Отказался. Жду, когда придет предложение сняться в каком-нибудь фильме про дружину, чтобы там мечи, латы, скачешь на коне, такие все здоровые, высокие, большие.

– Будет же сезон, посвященный предыстории «Игры престолов». Может, сыграете эпизодическую роль?

– Я бы с удовольствием.

– В какой стране вы хотели бы побывать и почему?

– Вообще очень хотелось бы в Новую Зеландию. Но потом посмотрел, как добираться, – я могу и во сне туда попасть и побродить. Может, это после всех этих фильмов, «Властелина колец» например, природа там просто фантастическая.

Как-то даже с друзьями обговаривали поездку, пока не посмотрели, сколько туда добираться, – сразу энтузиазм как-то погас, – сказал Дзюба.

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