Артем Дзюба: «Я помудрел, я Ведьмак, Геральт из Ривии»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к поп-культуре.
– Артем, нам кажется или вы слегка постарели?
– Так только кажется. Я помудрел, я просто Ведьмак, Геральт из Ривии.
– У вас есть талисман? Может, амулет или браслет?
– Браслет есть, из «Ведьмака». Я же из Школы Волка. А амулетов нет.
– Предлагали ли вам сняться в художественном фильме? Можем ожидать вас на экранах?
– Возможно. Пару раз я снимался в рекламе. Мне говорили: а почему бы не попробовать сняться в фильме? Но только если в хорошем фильме. Я не против.
Как-то мне предлагали – я отказался. Считаю, нужно больше времени уделять футболу. А то у нас народ же как относится? Если снимешься даже в хорошем фильме, а потом проведешь плохую игру – все припомнят, скажут: лучше бы ты тренировался! Многим же это не понять.
– У вас красивый голос. Не предлагали ли вам озвучить какой-нибудь мультфильм?
– Предлагали недавно. Наш какой-то, русский. Отказался. Жду, когда придет предложение сняться в каком-нибудь фильме про дружину, чтобы там мечи, латы, скачешь на коне, такие все здоровые, высокие, большие.
– Будет же сезон, посвященный предыстории «Игры престолов». Может, сыграете эпизодическую роль?
– Я бы с удовольствием.
– В какой стране вы хотели бы побывать и почему?
– Вообще очень хотелось бы в Новую Зеландию. Но потом посмотрел, как добираться, – я могу и во сне туда попасть и побродить. Может, это после всех этих фильмов, «Властелина колец» например, природа там просто фантастическая.
Как-то даже с друзьями обговаривали поездку, пока не посмотрели, сколько туда добираться, – сразу энтузиазм как-то погас, – сказал Дзюба.
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