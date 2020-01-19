УЕФА принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и , запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.

Также будет перенесен финал женской Лиги чемпионов.

Новые даты проведения финалов не сообщаются. Рабочая группа, ранее созданная союзом, изучит возможные варианты.

Ранее из-за распространения COVID-19 было приостановлено большинство европейских чемпионатов. Также на 2021 год перенесен чемпионат Европы-2020.

Евро перенесли на лето 2021-го. Чемпионаты и еврокубки должны доиграть до 30 июня (если ситуация улучшится)

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