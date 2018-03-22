Турнир претендентов. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Лижэнем, Грищук против Каруаны, другие партии

Сегодня пройдет шестой тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин сыграет с Дин Лижэнем, Кирилл Алексеенко – с Анишем Гири, против Фабиано Каруаны.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

6-й тур

Начало партий – 14.00 по московскому времени.

Александр Грищук (Россия) – (США)

Кирилл Алексеенко (Россия) – (Нидерланды)

Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

Турнирное положение: Непомнящий – 3,5, Вашье-Лаграв – 3, Хао, Каруана, Грищук – по 2,5, Алексеенко, Гири, Лижэнь – по 2.