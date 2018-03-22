Турнир претендентов. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Лижэнем, Грищук против Каруаны, другие партии

Сегодня пройдет шестой тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.
Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем, Кирилл Алексеенко – с Анишем Гири, Александр Грищук против Фабиано Каруаны.
Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.
Турнир претендентов
Екатеринбург, Россия
6-й тур
Начало партий – 14.00 по московскому времени.
Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США)
Кирилл Алексеенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)
Турнирное положение: Непомнящий – 3,5, Вашье-Лаграв – 3, Хао, Каруана, Грищук – по 2,5, Алексеенко, Гири, Лижэнь – по 2.