Турнир претендентов. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Лижэнем, Грищук против Каруаны, другие партии

Теги результаты турнир претендентов Александр Грищук Ян Непомнящий Ван Хао Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Аниш Гири Дин Лижэнь Кирилл Алексеенко Шахматы

Сегодня пройдет шестой тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем, Кирилл Алексеенко – с Анишем Гири, Александр Грищук против Фабиано Каруаны.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. 

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

6-й тур

Начало партий – 14.00 по московскому времени.

Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Кирилл Алексеенко (Россия)Аниш Гири (Нидерланды) 

Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) 

Турнирное положение: Непомнящий – 3,5, Вашье-Лаграв – 3, Хао, Каруана, Грищук – по 2,5, Алексеенко, Гири, Лижэнь – по 2.

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