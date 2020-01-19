👏Моуринью работал волонтером в лондонском боро Энфилд, доставляя товары пожилым людям

Главный тренер Жозе Моуринью принял участие в борьбе с коронавирусом.

Португальский специалист стал волонтером в Age UK (благотворительная организация, специализирующаяся на помощи пожилым людям – Sports.ru).

Моуринью разносил людям предметы первой необходимости в Энфилде, одном из боро (административных единиц) Лондона.

В Великобритании зафиксирован 5 741 случай заражения COVID-19. 282 человека умерли.

Фото: твиттер журналиста Sky Sports Майкла Бриджа

Футбол против вируса: клубы помогают больницам, игроки жертвуют зарплату, а Златан бросает инфекции вызов