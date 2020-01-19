🚫В Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол

Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании объявили о приостановке матчей чемпионата страны на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.

Весь профессиональный футбол прекращен бессрочно до изменения ситуации в стране и соответствующего указа правительства.

Изначально были перенесены два ближайших тура Ла Лиги и низших дивизионов.

На данный момент в Испании более 29 тысяч заболевших (четвертый показатель в мире) и 1 813 смертей (третий показатель в мире).

В Испании скандалят из-за коронавируса: лига выбила тесты вообще для всех игроков, а федерация потребовала не отвлекать врачей