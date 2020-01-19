Глава Роскомнадзора Жаров ушел со своего поста. Он должен возглавить «Газпром-Медиа»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова.
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», – говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа».
Бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства РФ.
В состав медиахолдинга входят структуры телеканала «Матч ТВ».