Глава Роскомнадзора Жаров ушел со своего поста. Он должен возглавить «Газпром-Медиа»

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», – говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа».

Бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства РФ.

В состав медиахолдинга входят структуры телеканала «Матч ТВ».

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