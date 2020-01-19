Врач тульского «Арсенала»: «Официальные цифры по коронавирусу в России нужно умножать минимум на 100»

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов высказался о пандемии коронавируса в России.

«У инфекции есть два вида передачи: воздушно-капельный и контактный. Поэтому, чтобы избежать второго способа заражения, действительно стоит исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем!

То же касается встреч с людьми: если вы находитесь рядом с ними, обеспечьте между вами расстояние в один метр. Также стоит избегать общественного транспорта: если у вас есть возможность, используйте личный транспорт.

А еще самое время завести себе антисептик. Носите его всегда с собой и протирайте им руки. И телефон тоже – в нынешних условиях он может быть источником заражения.

Нынешние цифры – статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, – их же не вносят в статистику. Как пример – в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек.

Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживет, вопрос лишь, с тобой или без тебя», – сказал Резепов.

На данный момент в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, 17 пациентов выздоровели.

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