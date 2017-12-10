Член МОК Ричард Паунд: «Олимпийские игры-2020 точно не начнутся 24 июля»

Член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд заявил, что Летние Олимпийские игры-2020 в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса.

«На основании той информации, которой располагает МОК, было принято решение о переносе. Дальнейшие действия еще не определены, но Игры начнутся не 24 июля – это я знаю точно.

МОК скоро объявит о своих следующих шагах. Это будет происходить поэтапно. Мы объявим об отсрочке и начнем разбираться со всеми последствиями, которые огромны», – цитирует Паунда USA Today.

В конце февраля Паунд говорил, что в мае МОК рассмотрит вопрос о возможной отмене Игр-2020. Однако в комитете опровергли заявление Паунда о крайнем сроке принятия решения.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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