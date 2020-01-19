FARE о коллаже Дзюбы с темнокожими игроками «Зенита»: «В плане сравнений с обезьянами нужно быть осторожными»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала пост нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Форвард петербуржцев выложил коллаж с темнокожими игроками «Зенита» и обезьянами из советского мультфильма.

«Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму.

Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», – сообщили в FARE.