Дриусси, Фернандес, Ларссон и Еременко – среди претендентов на звание автора лучшего гола марта в РПЛ

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РПЛ объявила голосование за лучший гол чемпионата России в марте.

В опросе представлены восемь претендентов.

Рикарду Алвеш («Оренбург») — гол в ворота «Крыльев Советов».

Эрик Бикфалви («Урал») — гол в ворота ЦСКА.

Марио Фернандес (ЦСКА) — гол в ворота «Урала».

Кирилл Заика («Сочи») — гол в ворота «Урала».

Роман Еременко («Ростов») — гол в ворота ЦСКА.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») — гол в ворота «Ахмата».

Йордан Ларссон («Спартак») — гол в ворота «Оренбурга».

Себастьян Дриусси («Зенит») — гол в ворота «Урала».

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