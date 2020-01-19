Дриусси, Фернандес, Ларссон и Еременко – среди претендентов на звание автора лучшего гола марта в РПЛ

РПЛ объявила голосование за лучший гол чемпионата России в марте.

В опросе представлены восемь претендентов.

Рикарду Алвеш («Оренбург») — гол в ворота «Крыльев Советов».

Эрик Бикфалви («Урал») — гол в ворота ЦСКА.

Марио Фернандес (ЦСКА) — гол в ворота «Урала».

Кирилл Заика («Сочи») — гол в ворота «Урала».

Роман Еременко («Ростов») — гол в ворота ЦСКА.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») — гол в ворота «Ахмата».

Йордан Ларссон («Спартак») — гол в ворота «Оренбурга».

Себастьян Дриусси («Зенит») — гол в ворота «Урала».

⚽️ Настало время выбрать лучший гол #ТинькоффРПЛ в марте!



Голосуйте за самый красивый гол месяца в нашей группе ВКонтакте https://t.co/UzR5WkOaq9 ✅

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📊 Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

⠀#РПЛтопчик pic.twitter.com/ScRbUjseZ3