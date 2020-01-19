Дриусси, Фернандес, Ларссон и Еременко – среди претендентов на звание автора лучшего гола марта в РПЛ

РПЛ объявила голосование за лучший гол чемпионата России в марте.
В опросе представлены восемь претендентов.
Рикарду Алвеш («Оренбург») — гол в ворота «Крыльев Советов».
Эрик Бикфалви («Урал») — гол в ворота ЦСКА.
Марио Фернандес (ЦСКА) — гол в ворота «Урала».
Кирилл Заика («Сочи») — гол в ворота «Урала».
Роман Еременко («Ростов») — гол в ворота ЦСКА.
Дмитрий Скопинцев («Динамо») — гол в ворота «Ахмата».
Йордан Ларссон («Спартак») — гол в ворота «Оренбурга».
Себастьян Дриусси («Зенит») — гол в ворота «Урала».
⚽️ Настало время выбрать лучший гол #ТинькоффРПЛ в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020
Голосуйте за самый красивый гол месяца в нашей группе ВКонтакте https://t.co/UzR5WkOaq9 ✅
⠀
📊 Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
⠀#РПЛтопчик pic.twitter.com/ScRbUjseZ3