Кокорин перешел в «Сочи»

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал игроком «Сочи».

28-летний футболист перешел в южный клуб на правах аренды до конца сезона. Кокорин уже прибыл в расположение «Сочи».

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

Фото: группа «Сочи» ВКонтакте

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

После перехода Кокорина и Шатова «Сочи» может собрать стартовый состав только из экс-игроков «Зенита»

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