Кокорин перешел в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал игроком «Сочи».
28-летний футболист перешел в южный клуб на правах аренды до конца сезона. Кокорин уже прибыл в расположение «Сочи».
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.
Фото: группа «Сочи» ВКонтакте
Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»
После перехода Кокорина и Шатова «Сочи» может собрать стартовый состав только из экс-игроков «Зенита»