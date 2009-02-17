Путин поздравил Логинова с победой на чемпионате мира по биатлону

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Логинова с победой в спринте на чемпионате мира-2020 по биатлону.
«Уважаемый Александр Викторович! От души поздравляю Вас с победой на чемпионате мира-2020.
Вы блестяще выступили в итальянском Антхольце-Антерсельве, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране «золото» в мужском спринте – одной из наиболее престижных дисциплин биатлона.
Желаю Вам новых спортивных свершений и всего наилучшего», – говорится в поздравительном сообщении президента.
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