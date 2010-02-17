Непряева снялась со «Ски Тура» из-за простуды

Российская лыжница снялась с многодневки «Ски Тур» из-за простуды.

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

«Наталья снялась, сегодня она улетает. Жалко – не то слово, я очень расстроилась.

Еще боимся, что могла кого-то заразить. У нее простуда, Юрий Викторович (Бородавко) позвонил сейчас, сказал, фигово все. Еще больше все заложило. Не надо было начинать, конечно», – рассказала Вяльбе.

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