Непряева снялась со «Ски Тура» из-за простуды

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Наталья Непряева Ски Тур Р-Спорт Лыжи

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки «Ски Тур» из-за простуды. 

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе

«Наталья снялась, сегодня она улетает. Жалко – не то слово, я очень расстроилась.

Еще боимся, что могла кого-то заразить. У нее простуда, Юрий Викторович (Бородавко) позвонил сейчас, сказал, фигово все. Еще больше все заложило. Не надо было начинать, конечно», – рассказала Вяльбе. 

В лыжах изобрели веселую гонку: Большунов с Клэбо пересекут госграницу на трассе, проедут в одном поезде и разыграют Кубок мира

Расписание трансляций лыжного «Ски Тура» в Швеции и Норвегии

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья