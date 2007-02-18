Кучеров забил 29-й гол в сезоне, набрав очки в 14 играх подряд

Теги Тампа-Бэй видео НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

Россиянин продлил результативную серию (12+12) до 14 игр, обновив личный рекорд.

По этому показателю Кучеров занимает второе место в истории «Лайтнинг». Он опередил Вацлава Проспала (сезон-2005/06), Мартена Сен-Луи (2003/04) и Брайана Брэдли (1992/93), у которых по 13 матчей подряд с очками.

Рекордсмен «Тампы» - Стивен Стэмкос с результативной серией из 18 игр в сезоне-2009/10.

Всего в 58 матчах текущего сезона на счету Кучерова 73 (29+44) балла.

 
НХЛ
18 февраля

Победный гол Кучерова! Колорадо – Тампа-Бэй. 18 февраля 2020 года. НХЛ

Смотрите в Яндекс.Эфире

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья