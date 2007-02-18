Кучеров забил 29-й гол в сезоне, набрав очки в 14 играх подряд

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче чемпионата с «Колорадо» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

Россиянин продлил результативную серию (12+12) до 14 игр, обновив личный рекорд.

По этому показателю Кучеров занимает второе место в истории «Лайтнинг». Он опередил Вацлава Проспала (сезон-2005/06), Мартена Сен-Луи (2003/04) и Брайана Брэдли (1992/93), у которых по 13 матчей подряд с очками.

Рекордсмен - Стивен Стэмкос с результативной серией из 18 игр в сезоне-2009/10.

Всего в 58 матчах текущего сезона на счету Кучерова 73 (29+44) балла.