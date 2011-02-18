Овечкин не забил в 5 играх подряд, «Вашингтон» проиграл 4 из 5 последних матчей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче чемпионата с «Вегасом» (2:3).

Россиянин не набрал очков в 5 играх подряд, обновив свой антирекорд сезона.

В 58 матчах на счету Овечкина 57 (40+17) очков. Он занимает третье место в текущей гонке снайперов.

Всего в 1142 играх за карьеру в лиге нападающий забросил 698 шайб.

Сегодня Овечкин провел на льду 21:31 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс», в том числе 5:09 – в большинстве, нанес 4 броска в створ ворот, применил 5 силовых приемов, сделал 2 блок-шота, завершив матч с полезностью «-1».

При этом проиграл четыре из пяти последних матчей, но по-прежнему возглавляет Столичный дивизион.