«Барса» заявила, что не платит за поддержку Бартомеу и критику Месси в соцсетях. Клуб требует опровержения

«Барселона» выступила с официальным заявлением после появившейся в СМИ информации о том, что клуб платит компании I3 Ventures за поддержку президента Жозепа Бартомеу в соцсетях, а также за нанесение ущерба репутации некоторых личностей, имеющих отношение к клубу.

В частности, сообщалось, что в постах I3 Ventures, которая управляет десятками аккаунтов в твиттере и фэйсбуке, критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава «блауграны».

«Что касается опубликованной сегодня информации о заключении контракта с компанией, которая влияет на мнение пользователей социальных сетей с целью повредить репутации третьих лиц, прямо или косвенно связанных с клубом, :

1. Полностью отрицает любые отношения и, тем более, заключение контрактов на услуги, связанные с аккаунтами в социальных сетях, которые публикуют негативные или оскорбительные сообщения, относящиеся к любому лицу, объединению или организации, которые могут быть или были связаны с клубом.

2. Компания I3 Ventures, оказывающая услуги клубу, не имеет никакого отношения к упомянутым аккаунтам, и, если бы подобные действия с ее стороны были выявлены, клуб немедленно прекратил бы сотрудничество с этой компанией и предпринял бы все необходимые меры для защиты своих интересов.

3. Таким образом, «Барселона» подтверждает, что имеет соглашения с сервисами, которые связаны с мониторингом социальных сетей, чтобы анализировать положительные и отрицательные сообщения о клубе.

4. При заключении контрактов на оказание таких услуг клуб старается беречь свою репутацию, равно как и другие люди, связанные с клубом (спонсоры, игроки, руководители, болельщики...), поскольку защита репутации – это важнейшая часть ответственности клуба.

5. Клуб требует немедленного исправления опубликованной информации и сохраняет за собой право подать в суд на тех, кто продолжит обвинять клуб в подобных вещах», – сказано в заявлении клуба.

«Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях. В постах высмеивались Месси, Пике, Гвардиола (SER Catalunya)

Экс-кандидат в президенты «Барсы» Бенедито подаст в суд на Бартомеу за посты в соцсетях