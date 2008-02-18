ВАР отменил два гола «Челси» в матче с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия судьи Виллиан Сесар Аспиликуэта Энтони Тэйлор Оливье Жиру Миши Батшуайи Харри Магуайр Курт Зума видеоповторы Футбол

Видеоассистенты арбитров активно работали во время матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» (0:2, второй тайм).

ВАР отменил два гола лондонского клуба: в начале второго тайма из-за фола Сесара Аспиликуэты на Брендоне Уильямсе во время углового был отменен гол Курта Зума, во втором случае из-за офсайда помощники не засчитали гол Оливье Жиру.

Отметим, что в первом тайме ВАР не зафиксировал грубой игры со стороны капитана «Юнайтед» Харри Магуайра за удар Миши Батшуайи, а также к нему не стали прибегать после решения Энтони Тэйлора наказать полузащитника «Челси» Виллиана желтой карточкой за симуляцию около чужой штрафной.

На Sports.ru можно следить за матчем «Челси» с «МЮ» по текстовой онлайн-трансляции.

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