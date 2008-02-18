ВАР отменил два гола «Челси» в матче с «МЮ»

Видеоассистенты арбитров активно работали во время матча «Челси» – (0:2, второй тайм).

ВАР отменил два гола лондонского клуба: в начале второго тайма из-за фола Сесара Аспиликуэты на Брендоне Уильямсе во время углового был отменен гол Курта Зума, во втором случае из-за офсайда помощники не засчитали гол .

Отметим, что в первом тайме ВАР не зафиксировал грубой игры со стороны капитана «Юнайтед» Харри Магуайра за удар Миши Батшуайи, а также к нему не стали прибегать после решения Энтони Тэйлора наказать полузащитника Виллиана желтой карточкой за симуляцию около чужой штрафной.

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Сеск о фоле Магуайра: «Это красная»