Василевский – 2-я звезда недели в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Андрей Василевский Тайлер Тоффоли Леон Драйзайтль Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал нападающий «Лос-Анджелеса» Тайлер Тоффоли, который забил 4 шайбы в двух матчах.

Второй звездой назван вратарь «Тампы» Андрей Василевский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,64 гола и отражая 94,9% бросков.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, выигравший три матча из четырех, в которых набрал 10 (3+7) очков.

Напомним, что российский голкипер был признан третьей звездой НХЛ на прошлой неделе.

 

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