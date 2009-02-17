Василевский – 2-я звезда недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал нападающий «Лос-Анджелеса» Тайлер Тоффоли, который забил 4 шайбы в двух матчах.
Второй звездой назван вратарь «Тампы» Андрей Василевский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,64 гола и отражая 94,9% бросков.
Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, выигравший три матча из четырех, в которых набрал 10 (3+7) очков.
Напомним, что российский голкипер был признан третьей звездой НХЛ на прошлой неделе.