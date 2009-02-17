Василевский – 2-я звезда недели в НХЛ

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал нападающий Тайлер Тоффоли, который забил 4 шайбы в двух матчах.

Второй звездой назван вратарь Андрей Василевский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,64 гола и отражая 94,9% бросков.

Первой звездой признан форвард Леон Драйзайтль, выигравший три матча из четырех, в которых набрал 10 (3+7) очков.

Напомним, что российский голкипер был признан третьей звездой НХЛ на прошлой неделе.