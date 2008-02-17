Кокорин забил за «Сочи» через 6 минут после дебюта

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин впервые вышел на поле в составе своего нового клуба.
Форвард заменил нападающего Дмитрия Полоза после 1-го тайма товарищеского матча против «Динамо» (2:1, второй тайм). Кокорин вышел на поле под 91-м номером.
На 51-й минуте игры Кокорин отметился голом. Затем «Сочи» забил еще раз на 54-й минуте, в этой атаке Кокорин отметился обостряющей передачей, за которой последовал удар, и мяч рикошетом от Нобоа залетел в ворота.
Напомним, что сегодня «Зенит» и «Сочи» официально объявили о переходе Кокорина в южный клуб на правах аренды.
Фото: группа «Сочи» ВКонтакте