Кокорин забил за «Сочи» через 6 минут после дебюта

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин впервые вышел на поле в составе своего нового клуба.

Форвард заменил нападающего Дмитрия Полоза после 1-го тайма товарищеского матча против «Динамо» (2:1, второй тайм). Кокорин вышел на поле под 91-м номером.

На 51-й минуте игры Кокорин отметился голом. Затем «Сочи» забил еще раз на 54-й минуте, в этой атаке Кокорин отметился обостряющей передачей, за которой последовал удар, и мяч рикошетом от Нобоа залетел в ворота. 

Напомним, что сегодня «Зенит» и «Сочи» официально объявили о переходе Кокорина в южный клуб на правах аренды.

Фото: группа «Сочи» ВКонтакте

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