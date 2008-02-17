Кокорин забил за «Сочи» через 6 минут после дебюта

Нападающий «Сочи» впервые вышел на поле в составе своего нового клуба.

Форвард заменил нападающего Дмитрия Полоза после 1-го тайма товарищеского матча против (2:1, второй тайм). Кокорин вышел на поле под 91-м номером.

На 51-й минуте игры Кокорин отметился голом. Затем «Сочи» забил еще раз на 54-й минуте, в этой атаке Кокорин отметился обостряющей передачей, за которой последовал удар, и мяч рикошетом от Нобоа залетел в ворота.

Напомним, что сегодня и «Сочи» официально объявили о переходе Кокорина в южный клуб на правах аренды.

Фото: группа «Сочи» ВКонтакте