Детский тренер Кучерова: «Родители написали жалобу, но меня никто не отстранял. Идет разбирательство»

Детский тренер Геннадий Курдин прокомментировал информацию о своем отстранении от работы в школе «Авангарда».

Сообщалось, что несколько родителей пожаловались на специалиста за жестокое обращение с детьми

«Кто какое право имеет так заявлять? Да, есть определенная проблема, но там еще ничего нет. Такое можно писать о свершившемся факте. Некоторым родителям не понравилось, что где-то подготовка детей слишком жесткая. Они написали жалобу. Идет какое-то разбирательство, но никто меня не отстранял, я работаю!

Детский тренер слишком уязвим. Сейчас тем более мы работаем под этими камерами. Если кто-то хочет найти какой-то компромат на тренера, легко это сделает. Два-три месяца поснимать, и можно такую нарезку сделать, что любой тренер на ней зверем будет. Я это не скрываю. Так что я работаю и надеюсь, что буду и дальше работать», – сказал Курдин.

Напомним, воспитанниками Курдина являются нападающие Никита Кучеров и Никита Гусев, а также защитник Игорь Ожиганов.