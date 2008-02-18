Фрэнк Лэмпард: «Магуайра следовало удалить, гол Зума – засчитать. Ноготь Жиру был в офсайде, это могу понять, такие правила»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о поражении от (0:2).

«Тяжело принять это по многим причинам. И по футбольным, и по нефутбольным. Это футбол, и это жизнь. Я не могу пожаловаться на профессионализм парней, они с опущенными головами. Тяжелый вечер для нас.

Мы не наиграли на 0:2. Какой-то день сурка. Не знаю, сколько ударов мы нанесли, но точно много. Если не забиваешь, нельзя победить, это понятнее с каждой неделей. Мы четвертые, и сезон начинается прямо сейчас. От нас не ждали такого результата, но мы тут.

Мы четвертые, потому что проделали хорошую работу. Суть этой лиги такова, что каждый отбирает очки у каждого. Я не мягкий, я могу критиковать команду. Порой мы можем посетовать на удачу, да, но если мы не реализуем моменты, мы не можем побеждать.

Тяжелый вечер для Батшуайи, нападающих судят по голам, это факт. Нам нужны голы от атаки, а в этом сезоне у нас этого не так много. Мы не можем полагаться весь сезон на .

Харри Магуайр должен был быть удален, это очевидно. И это изменило бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол [Зума] должны были засчитать. У Жиру в офсайде был ноготь, это я могу понять, такие правила сейчас.

Не могу понять, почему судьи не используют мониторы. Они должны использовать», – заявил Лэмпард в эфире Sky Sports.

Главным арбитром матча был Энтони Тэйлор.

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