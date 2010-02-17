Джеррард о возможном лишении «Манчестер Сити» титула-2014: «Мне это очень интересно, по очевидным причинам»

Бывший игрок «Ливерпуля», а сейчас главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о том, что «Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года в связи с нарушением финансового фэйр-плей (ФФП).

«Будем ждать и смотреть. Очевидно, что это будет очень серьезное наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, поэтому подождем и посмотрим, каков будет результат.

Так что мне действительно интересно увидеть результаты всего этого. Я больше не буду комментировать это, пока не будет решения о наказании от лиги. Но мне это очень, очень интересно, по очевидным причинам», – сказал Джеррард.

Напомним, в 2014-м под руководством Мануэля Пеллегрини выиграл АПЛ, обойдя «Ливерпуль» Брендана Роджерса на два очка.

Именно в том сезоне за два тура до конца чемпионата в матче с «Челси» (0:2) поскользнулся хавбек мерсисайдцев , в результате чего лондонский клуб повел 1:0 в первом тайме. Кроме того, в предпоследнем туре «Ливерпуль» вел 3:0 на выезде с «Кристал Пэлас», но в итоге сыграл вничью, пропустив три мяча в конце второго тайма.

14 человек, которые размотали дело «Сити». Среди них – российский экономист Сонин

В «Сити» уверены, что у УЕФА к ним предвзятое отношение. Они давно друг друга не любят