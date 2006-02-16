Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Брешией», «Сампдория» – «Фиорентина»

В 24-м туре Серии А «Рома» в гостях проиграла «Аталанте» (1:2).
В воскресенье «Ювентус» принимает «Брешию», «Лацио» – «Интер», «Наполи» отправится в гости к «Кальяри».
В понедельник «Милан» встретится с «Торино».
Чемпионат Италии
24-й тур
- Дата проведения
- 16 февраля, 14.30, «Фриули»
-
Удинезе –
Муссо, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Ларсен, Нюйтинк, Сема (тер Авест, 78), Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), де Пауль, Лазанья, Окака Чука.
-
Верона –
Сильвестри, Кумбула, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Пессина (Дзакканьи, 70), Лазович, Верре (Стемпиньски, 81), Велозу, Борини, Амрабат.
- Предупреждения:
- Велозу (56), Лазович (59), Трост-Эконг (77).
- Дата проведения
- 16 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
-
Сампдория –
Аудеро, Колли, Мурру, Берешиньски, Тонелли, Рамирес, Торсбю, Бертолаччи, Линетти, Куальярелла, Габбьядини.
-
Фиорентина –
Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Данкан, Кьеза, Кастровилли, Касерес, Влахович.
- Дата проведения
- 16 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
- 0:1 – 25 Жервиньо.
-
Сассуоло –
Консильи, Феррари, Романья, Кирьякопулос, Толян, Локателли, Бога, Обианг, Джуричич, Берарди, Капуто.
-
Парма –
Коломби, Якопони, Дармиан (Лорини, 42), Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Силигарди, Куртич, Жервиньо, Корнелиус.
- Предупреждение:
- Марлон (25).
- Дата проведения
- 16 февраля, 17.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 38 Дибала.
-
Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Бонуччи, Бентанкур, Рабьо, Рэмзи, Куадрадо, Дибала, Игуаин.
-
Брешия –
Альфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Чансельор, Мартелла, Сабелли, Змргал, Бьярнасон, Дессена, Бизоли, Айе, Балотелли.
- Удаление:
- Айе (37).
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 16 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 17 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 февраля, 17.00, «виа дель Маре»
-
Лечче –
Вигорито, Кальдерони (Делль`Орко, 85), Лучони, Россеттини, Донати, Маер, Дейола, Барак, Манкозу (Пас, 79), Фалько (Шахов, 34), Лападула.
-
СПАЛ –
Бериша, Чонек, Бонифаци, Зуканович, Реца, Вальдифьори, Миссироли (Эспето, 72), Кастро (Флоккари, 86), Валоти, Петанья, Ди Франческо.
- Предупреждения:
- Маер (16), Ди Франческо (20), Бонифаци (39), Дейола (43), Кальдерони (45), Вальдифьори (61), Лападула (62), Шахов (90).
- Дата проведения
- 15 февраля, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
-
Болонья –
Скорупски, Томиясу, Бани (Домингес, 61), Ларангейра, Денсвил, Поли, Схаутен, Орсолини (Ольсен, 61), Сванберг (Джувара, 79), Барроу, Паласио.
-
Дженоа –
Перин, Бираски, Сумаоро, Масьелло, Анкерсен (Гольданига, 46), Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Кришито, Санабрия, Пандев (Пинамонти, 13).
- Предупреждения:
- Анкерсен (40), Гольданига (53), Стураро (57), Денсвил (65), Сумаоро (81), Домингес (81), Кассата (84).
- Дата проведения
- 15 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
-
Аталанта –
Голлини, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Муриэль, 86), Иличич (Малиновский, 83), Сапата (Пашалич, 59).
-
Рома –
Лопес, Бруно Перес, Смоллинг, Фасио, Спинаццола, Манчини (Верету, 68), Клюйверт (Карлес Перес, 62), Пеллегрини, Мхитарян, Перотти (Вильяр, 78), Джеко.
- Предупреждения:
- Манчини (9), Мхитарян (27), Госенс (55), Фасио (88), Карлес Перес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.