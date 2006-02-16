Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Брешией», «Сампдория» – «Фиорентина»

В 24-м туре Серии А «Рома» в гостях проиграла «Аталанте» (1:2).

В воскресенье принимает «Брешию», «Лацио» – «Интер», «Наполи» отправится в гости к «Кальяри».

В понедельник встретится с «Торино».

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24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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