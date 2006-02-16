Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Брешией», «Сампдория» – «Фиорентина»

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В 24-м туре Серии А «Рома» в гостях проиграла «Аталанте» (1:2).

В воскресенье «Ювентус» принимает «Брешию», «Лацио» – «Интер», «Наполи» отправится в гости к «Кальяри».

В понедельник «Милан» встретится с «Торино».

Чемпионат Италии

24-й тур

Удинезе – Верона 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 февраля, 14.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
УдинезеМуссо, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Ларсен, Нюйтинк, Сема (тер Авест, 78), Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), де Пауль, Лазанья, Окака Чука.
ВеронаСильвестри, Кумбула, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Пессина (Дзакканьи, 70), Лазович, Верре (Стемпиньски, 81), Велозу, Борини, Амрабат.
Предупреждения:
Велозу (56), Лазович (59), Трост-Эконг (77).

 

Сампдория – Фиорентина 0:3 (первый тайм)
Дата проведения
16 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8, автогол Торсбю, 0:2 – 18, пенальти Влахович, 0:3 – 40, пенальти Кьеза.
СампдорияАудеро, Колли, Мурру, Берешиньски, Тонелли, Рамирес, Торсбю, Бертолаччи, Линетти, Куальярелла, Габбьядини.
ФиорентинаДронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Данкан, Кьеза, Кастровилли, Касерес, Влахович.
Предупреждения:
Влахович (18), Мурру (19), Рамирес (22), Бадель (35).
Удаления:
Мурру (39), Бадель (44).

 

Сассуоло – Парма 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
16 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 25 Жервиньо.
СассуолоКонсильи, Феррари, Романья, Кирьякопулос, Толян, Локателли, Бога, Обианг, Джуричич, Берарди, Капуто.
ПармаКоломби, Якопони, Дармиан (Лорини, 42), Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Силигарди, Куртич, Жервиньо, Корнелиус.
Предупреждение:
Марлон (25).

 

Ювентус – Брешия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
16 февраля, 17.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 38 Дибала.
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Бонуччи, Бентанкур, Рабьо, Рэмзи, Куадрадо, Дибала, Игуаин.
БрешияАльфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Чансельор, Мартелла, Сабелли, Змргал, Бьярнасон, Дессена, Бизоли, Айе, Балотелли.
Предупреждения:
Бонуччи (19), Айе (33), Игуаин (43).
Удаление:
Айе (37).

 

Кальяри – Наполи
Дата проведения
16 февраля, 20.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Интер
Дата проведения
16 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Милан – Торино
Дата проведения
17 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – СПАЛ 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
15 февраля, 17.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41, пенальти Манкозу, 1:1 – 47 Петанья, 2:1 – 66 Маер.
ЛеччеВигорито, Кальдерони (Делль`Орко, 85), Лучони, Россеттини, Донати, Маер, Дейола, Барак, Манкозу (Пас, 79), Фалько (Шахов, 34), Лападула.
СПАЛБериша, Чонек, Бонифаци, Зуканович, Реца, Вальдифьори, Миссироли (Эспето, 72), Кастро (Флоккари, 86), Валоти, Петанья, Ди Франческо.
Предупреждения:
Маер (16), Ди Франческо (20), Бонифаци (39), Дейола (43), Кальдерони (45), Вальдифьори (61), Лападула (62), Шахов (90).

 

Болонья – Дженоа 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
15 февраля, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 28 Сумаоро, 0:2 – 44 Санабрия, 0:3 – 90, пенальти Кришито.
БолоньяСкорупски, Томиясу, Бани (Домингес, 61), Ларангейра, Денсвил, Поли, Схаутен, Орсолини (Ольсен, 61), Сванберг (Джувара, 79), Барроу, Паласио.
ДженоаПерин, Бираски, Сумаоро, Масьелло, Анкерсен (Гольданига, 46), Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Кришито, Санабрия, Пандев (Пинамонти, 13).
Предупреждения:
Анкерсен (40), Гольданига (53), Стураро (57), Денсвил (65), Сумаоро (81), Домингес (81), Кассата (84).
Удаления:
Схаутен (34), Денсвил (89).

 

Аталанта – Рома 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
15 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Джеко, 1:1 – 50 Паломино, 2:1 – 59 Пашалич.
АталантаГоллини, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Муриэль, 86), Иличич (Малиновский, 83), Сапата (Пашалич, 59).
РомаЛопес, Бруно Перес, Смоллинг, Фасио, Спинаццола, Манчини (Верету, 68), Клюйверт (Карлес Перес, 62), Пеллегрини, Мхитарян, Перотти (Вильяр, 78), Джеко.
Предупреждения:
Манчини (9), Мхитарян (27), Госенс (55), Фасио (88), Карлес Перес (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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