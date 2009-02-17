Фаворит «Барсы» на замену Дембеле – форвард «Леганеса» Брэйтуэйт

«Барселона» продолжает поиск замены травмированным игрокам группы атаки Луису Суаресу и Усману Дембеле.
Фаворитом «блауграны» стал форвард «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт, сообщает Mundo Deportivo. По мнению руководства «Барселоны», он сможет укрепить команду на то время, пока восстанавливаются травмированные.
Ранее стало известно, что у каталонцев есть 15 дней на то, чтобы подписать игрока из Ла Лиги либо свободного агента.
28-летний датчанин в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 6 голов за 24 матча. Его статистику можно найти здесь.