Самсонов победил на первенстве России среди юниоров, Гуменник – 2-й, Мозалев – 3-й

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7 февраля на первенстве России по фигурному катанию юноши представили произвольные программы. Итоговую победу одержал Даниил Самсонов.

Первенство России

Саранск

Юноши

Итоговое положение

1. Даниил Самсонов – 261,22

2. Петр Гуменник – 258,42

3. Андрей Мозалев – 250,07

4. Георгий Куница – 239,66

5. Евгений Семененко – 237,18

6. Илья Яблоков – 226,10

7. Андрей Кутовой – 220,40

8. Артем Ковалев – 217,60

9. Кирилл Сарновский – 212,42

10. Всеволод Князев – 209,26

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев – 179,66

2. Даниил Самсонов – 176,82

3. Петр Гуменник – 171,34

4. Евгений Семененко – 156,82

5. Георгий Куница – 156,09

6. Илья Яблоков – 144,48

7. Андрей Кутовой – 144,30

8. Кирилл Сарновский – 140,65

9. Артем Ковалев – 140,65

10. Александр Голубев – 138,19

 

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