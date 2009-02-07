Самсонов победил на первенстве России среди юниоров, Гуменник – 2-й, Мозалев – 3-й

7 февраля на первенстве России по фигурному катанию юноши представили произвольные программы. Итоговую победу одержал Даниил Самсонов.
Первенство России
Саранск
Юноши
Итоговое положение
1. Даниил Самсонов – 261,22
2. Петр Гуменник – 258,42
3. Андрей Мозалев – 250,07
4. Георгий Куница – 239,66
5. Евгений Семененко – 237,18
6. Илья Яблоков – 226,10
7. Андрей Кутовой – 220,40
8. Артем Ковалев – 217,60
9. Кирилл Сарновский – 212,42
10. Всеволод Князев – 209,26
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев – 179,66
2. Даниил Самсонов – 176,82
3. Петр Гуменник – 171,34
4. Евгений Семененко – 156,82
5. Георгий Куница – 156,09
6. Илья Яблоков – 144,48
7. Андрей Кутовой – 144,30
8. Кирилл Сарновский – 140,65
9. Артем Ковалев – 140,65
10. Александр Голубев – 138,19