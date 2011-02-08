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    НБА. «Вашингтон» вырвал победу у «Далласа» благодаря попаданию Била, «Юта» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    «Вашингтон» дома одержал трудную победу над «Далласом». «Юта» на своем паркете примет «Портленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Даллас 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25)
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (29 + 8 передач), Хачимура (17), Смит (14 + 6 передач), Маинми (6), Бонга (3) – старт; Бертанс (20 + 8 подборов), Напьер (14), Браун (10), Вагнер (6), Мэтьюз (0).
    Даллас
    Хардуэй (19 + 7 передач), Брансон (15), Финни-Смит (12), Ли (11), Порзингис (11 + 9 подборов) – старт; Сет Карри (20), Райт (10 + 6 передач), Джексон (7), Клебер (7 + 7 подборов), Коули-Стайн (6), Брокхофф (0).

    Филадельфия – Мемфис 119:107 (26:25, 32:19, 39:22, 22:41)
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Симмонс (22 + 10 передач + 7 потерь), Харрис (21), Эмбиид (10 + 10 подборов), Хорфорд (10 + 8 подборов + 6 передач), Милтон (2) – старт; Коркмаз (34), Тайбулл (6), Пелл (5), Ричардсон (4), Скотт (3), Смит (2), Нето (0), Шайок (0).
    Мемфис
    Морэнт (15 + 6 передач), Валанчюнас (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Брукс (9), Андерсон (6 + 9 подборов), Джарен Джексон (6) – старт; Джонс (13 + 7 передач), Кларк (11), Гудурич (9), Ватанабе (9), Джош Джексон (8), Мелтон (4 + 5 перехватов), Кончар (3).

    Бостон – Атланта 112:107 (28:26, 26:29, 33:18, 25:34)
    Дата проведения
    8 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Тейтум (32 + 6 передач + 5 потерь), Кантер (16 + 15 подборов), Уокер (15 + 6 передач), Смарт (9 + 6 передач), Г. Уильямс (7) – старт; Лэнгфорд (16), Уонамейкер (9), Оджелей (5), Пуарье (2), Грин (1), Уотерс (0).
    Атланта
    Коллинз (30 + 10 подборов), Хертер (25 + 7 подборов + 6 передач), Тиг (5), Хантер (4), Джонс (2) – старт; Гудвин (21), Картер (10 + 9 подборов), Грэм (10), Браун (0).

    Оклахома-Сити – Детройт 108:101 (29:24, 23:23, 26:21, 30:33)
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Пол (22 + 7 передач), Гилджес-Александер (21), Галлинари (19 + 9 подборов), Адамс (16 + 8 подборов), Дорт (2) – старт; Шредер (18), Ноэл (7), Бэйзли (2), Фергюсон (1), Надер (0).
    Детройт
    Джексон (28), Вуд (27 + 12 подборов), Макер (19 + 7 подборов), Снелл (9), Браун (4 + 5 перехватов) – старт; Думбуя (8), Гэллоуэй (6), Боун (0), Кинг (0).

    Индиана – Торонто 106:115 (31:36, 32:28, 20:23, 23:28)
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Сабонис (19 + 16 подборов + 6 потерь), Брогдон (16 + 8 передач), Оладипо (15), Лэмб (11), Тернер (8 + 8 подборов) – старт; Макконнелл (12 + 7 передач), Дж. Холидэй (12), Макдермотт (8), А. Холидэй (3), Битадзе (2).
    Торонто
    Ибака (22 + 10 подборов), Ванвлит (20 + 7 передач), Лаури (16 + 11 передач), Ануноби (16 + 5 перехватов), Сиакам (15) – старт; Дэвис (17 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (6), Буше (3), Маккоу (0).

    Финикс – Хьюстон 127:91 (46:26, 19:29, 32:18, 30:18)
    Дата проведения
    8 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Финикс
    Убре (39 + 9 подборов), Букер (33 + 9 подборов), Бриджес (13), Эйтон (12), Рубио (5 + 10 передач) – старт; Диалло (14 + 8 подборов + 5 потерь), Картер (8 + 7 подборов), Окобо (3 + 6 передач + 5 потерь), Джером (0), К. Джонсон (0).
    Хьюстон
    Харден (32 + 5 потерь), Ковингтон (9), Гордон (4), Хауз (3), Такер (2) – старт; Риверс (14), Маклемор (13), Сефолоша (6), Клемонс (4), Хартенштайн (3), Фрэйзер (1), Ховард (0).

    Сакраменто – Майами 60:60 (3 четверть)
    Дата проведения
    8 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью
    Сакраменто
    Богданович (17), Хилд (9), Фокс (6), Барнс (6), Бьелица (6), Джайлз (6), Бэйзмор (2), Феррелл (0), Джозеф (0), Толливер (0).
    Майами
    Адебайо (13), Драгич (9), Робинсон (9), Окпала (7), Нанн (6), Джонс (2), Олиник (2), Силва (2), Винсент (0).

    Юта – Портленд 52:58 (2 четверть)
    Дата проведения
    8 февраля, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью
    Юта
    Митчелл (7), Богданович (7), Кларксон (6), Конли (5), Гобер (5), Ньянг (2), Инглс (0), О'Нил (0), Брэдли (0).
    Портленд
    Лиллард (16), Макколлум (7), Саймонс (5), Трент (5), Хезоня (3), Ариза (2), Энтони (0), Свэниган (0), Гэбриэл (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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