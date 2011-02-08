НБА. «Вашингтон» вырвал победу у «Далласа» благодаря попаданию Била, «Юта» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Вашингтон» дома одержал трудную победу над «Далласом». «Юта» на своем паркете примет «Портленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (29 + 8 передач), Хачимура (17), Смит (14 + 6 передач), Маинми (6), Бонга (3) – старт; Бертанс (20 + 8 подборов), Напьер (14), Браун (10), Вагнер (6), Мэтьюз (0).
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Симмонс (22 + 10 передач + 7 потерь), Харрис (21), Эмбиид (10 + 10 подборов), Хорфорд (10 + 8 подборов + 6 передач), Милтон (2) – старт; Коркмаз (34), Тайбулл (6), Пелл (5), Ричардсон (4), Скотт (3), Смит (2), Нето (0), Шайок (0).
- Мемфис
- Морэнт (15 + 6 передач), Валанчюнас (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Брукс (9), Андерсон (6 + 9 подборов), Джарен Джексон (6) – старт; Джонс (13 + 7 передач), Кларк (11), Гудурич (9), Ватанабе (9), Джош Джексон (8), Мелтон (4 + 5 перехватов), Кончар (3).
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Тейтум (32 + 6 передач + 5 потерь), Кантер (16 + 15 подборов), Уокер (15 + 6 передач), Смарт (9 + 6 передач), Г. Уильямс (7) – старт; Лэнгфорд (16), Уонамейкер (9), Оджелей (5), Пуарье (2), Грин (1), Уотерс (0).
- Дата проведения
- 8 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Пол (22 + 7 передач), Гилджес-Александер (21), Галлинари (19 + 9 подборов), Адамс (16 + 8 подборов), Дорт (2) – старт; Шредер (18), Ноэл (7), Бэйзли (2), Фергюсон (1), Надер (0).
- Дата проведения
- 8 февраля, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Сабонис (19 + 16 подборов + 6 потерь), Брогдон (16 + 8 передач), Оладипо (15), Лэмб (11), Тернер (8 + 8 подборов) – старт; Макконнелл (12 + 7 передач), Дж. Холидэй (12), Макдермотт (8), А. Холидэй (3), Битадзе (2).
- Дата проведения
- 8 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
- Убре (39 + 9 подборов), Букер (33 + 9 подборов), Бриджес (13), Эйтон (12), Рубио (5 + 10 передач) – старт; Диалло (14 + 8 подборов + 5 потерь), Картер (8 + 7 подборов), Окобо (3 + 6 передач + 5 потерь), Джером (0), К. Джонсон (0).
- Дата проведения
- 8 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Богданович (17), Хилд (9), Фокс (6), Барнс (6), Бьелица (6), Джайлз (6), Бэйзмор (2), Феррелл (0), Джозеф (0), Толливер (0).
- Дата проведения
- 8 февраля, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (7), Богданович (7), Кларксон (6), Конли (5), Гобер (5), Ньянг (2), Инглс (0), О'Нил (0), Брэдли (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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