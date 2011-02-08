НБА. «Вашингтон» вырвал победу у «Далласа» благодаря попаданию Била, «Юта» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей.

«Вашингтон» дома одержал трудную победу над . «Юта» на своем паркете примет «Портленд».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Уорриорс» саморазрушаются? «Хьюстон» создает новый баскетбол? Обмены перед дедлайном потрясли НБА

Боб Макаду – MVP и двукратный чемпион НБА. Но сам он считает, что лучшими были годы в Европе