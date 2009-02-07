👨‍🦲Моуринью постригся налысо

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм стиль Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью решил сменить имидж.

Португальский специалист постригся налысо. 

Стоит заметить, что фото было выложено в инстаграме барбера, постригавшего Моуринью, однако затем его удалили

Конте потратил больше 30 тысяч долларов на пересадки волос. Из-за облысения его троллили Моуринью, Матерацци и Гуллит

Лысина Пепа легендарна. Про нее шутят Моуринью, комментаторы Sports.ru и даже он сам

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