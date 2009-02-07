👨‍🦲Моуринью постригся налысо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью решил сменить имидж.
Португальский специалист постригся налысо.
The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU— Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020
Стоит заметить, что фото было выложено в инстаграме барбера, постригавшего Моуринью, однако затем его удалили.
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