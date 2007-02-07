Глава РУСАДА: «Мы ломаем многолетний лед терпимости к допингу. Я был обеспокоен угрозами в свой адрес»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью Washington Post рассказал, что неоднократно получал угрозы смерти из-за своей деятельности.
«Мы ломаем многолетний лед терпимости к допингу и расчищаем дорогу для чистых спортсменов. Мы работаем под огнем с разных сторон.
Я был обеспокоен этими угрозами. Когда кто-то попытался оказать давление на меня, я сказал: «Я работаю на национальные интересы. На чьи интересы работаете вы?»
Я понимаю, что навлекаю на себя много негатива. Когда я был в Колорадо-Спрингс (США), мне позвонили с вопросом: «Ты хочешь вернуться в Россию?» Почему я должен думать об этом? Правда на моей стороне», – сказал Ганус.
По словам главы РУСАДА, угрозы смерти со временем прекратились, так как на данный момент «не в интересах России создавать проблемы» для него.
Также Ганус отметил, что после некоторых комментариев он получал звонки от российских политиков, обвиняющих его в попытке личной рекламы, и заявил, что попал в «черный список» государственного российского телевидения.
«Сомневающимся в моей верности России отвечу словами Авраама Линкольна: истинный патриотизм лучше неправильного благочестия.
Патриотизм – это не верность чиновникам. Это не верность президенту, это верность стране» – отметил Ганус.
«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА
Юрий Ганус устроился в РУСАДА через HeadHunter. Спустя два года он признает допинг и осуждает пропаганду