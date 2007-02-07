Глава РУСАДА: «Мы ломаем многолетний лед терпимости к допингу. Я был обеспокоен угрозами в свой адрес»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью Washington Post рассказал, что неоднократно получал угрозы смерти из-за своей деятельности.

«Мы ломаем многолетний лед терпимости к допингу и расчищаем дорогу для чистых спортсменов. Мы работаем под огнем с разных сторон.

Я был обеспокоен этими угрозами. Когда кто-то попытался оказать давление на меня, я сказал: «Я работаю на национальные интересы. На чьи интересы работаете вы?»

Я понимаю, что навлекаю на себя много негатива. Когда я был в Колорадо-Спрингс (США), мне позвонили с вопросом: «Ты хочешь вернуться в Россию?» Почему я должен думать об этом? Правда на моей стороне», – сказал Ганус.

По словам главы , угрозы смерти со временем прекратились, так как на данный момент «не в интересах России создавать проблемы» для него.

Также Ганус отметил, что после некоторых комментариев он получал звонки от российских политиков, обвиняющих его в попытке личной рекламы, и заявил, что попал в «черный список» государственного российского телевидения.

«Сомневающимся в моей верности России отвечу словами Авраама Линкольна: истинный патриотизм лучше неправильного благочестия.

Патриотизм – это не верность чиновникам. Это не верность президенту, это верность стране» – отметил Ганус.

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА

Юрий Ганус устроился в РУСАДА через HeadHunter. Спустя два года он признает допинг и осуждает пропаганду