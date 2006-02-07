Тимченко могут уволить из КХЛ и СКА из-за гибели рабочего при обрушении СКК (The Hockey News)

Теги СКА КХЛ Геннадий Тимченко Хоккей

Геннадий Тимченко может потерять высокопоставленные должности в российском хоккее.

В частности, он может покинуть пост главы совета директоров КХЛ, а также президента СКА.

Также не исключено, что Тимченко оставит одну из этих должностей.

По информации The Hockey News, это связано с гибелью рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

СКК реконструируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.

Во время сноса комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Он не успел покинуть крышу перед обрушением

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья