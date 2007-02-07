Путин забросил 3 шайбы в матче с Лукашенко. Их команда победила 9:2

Президент РФ и президент Беларуси провели товарищеский матч в Сочи.

Политики играли за одну команду.

Путин выступал под номером 11, Лукашенко – с номером 01 с орнаментом в цветах белорусского флага. В матче также принимал участие сын президента Беларуси Николай.

Путин забросил три шайбы в матче, в котором его команда победила со счетом 9:2.

Лидеры России и Беларуси встретились в Сочи для переговоров. Президенты уже не в первый раз вместе выходят на лед. В феврале прошлого года в Сочи они также продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей.