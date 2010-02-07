Дмитрий Труненков претендует на должность министра спорта Нижегородской области. 4 года назад он был дисквалифицирован за допинг

Четырехкратный чемпион мира по биатлону и двукратный серебряный призер ЧМ по бобслею Дмитрий Труненков претендуют на должность министра спорта Нижегородской области.

Отбор претендентов проводился в рамках программы «Команда Правительства». Из 77 поступивших заявок по итогам заочного этапа было выбрано 27 претендентов, двое из которых по личным причинам не смогли принять участие в итоговом заседании комиссии.

6 февраля экспертная комиссия провела заседание, по итогам которого были определены 3 кандидата: Кргулов, Труненков и заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов. Им предстоит пройти собеседование с губернатором Глебом Никитиным.

В 2016 году Труненков завершил спортивную карьеру. В январе 2017 он был отстранен Федерацией бобслея России на 4 года за допинг, его дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2016-го.

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет ( ) лишил Труненкова золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи (четверки) и пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах.

1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) санкции за нарушение антидопинговых правил на в Сочи с Труненкова были сняты. Дисквалификация, вынесенная Федерацией бобслея России, осталась в силе.