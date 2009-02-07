Месси намерен остаться в «Барсе» и летом не перейдет в «Ман Сити» (Sky Sports)

Форвард «Барселоны» не собирается уходить из клуба, несмотря на конфликт со спортивным директором каталонцев , сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний аргентинец по-прежнему настроен остаться в Барселоне, по крайней мере, до конца действия нынешнего контракта.

Сообщается, что ситуация стала менее напряженной после разговора Месси с президентом клуба , который также отдельно общался с Абидалем. Игрок открыт для переговоров о продлении контракта, однако не намерен спешить и хочет вернуться к данному вопросу ближе к завершению нынешнего соглашения. Его устраивает ежегодное продление на короткий сро.

«Барса», напротив, собирается предложить контракт, рассчитанный на несколько лет, и надеется встретиться с его отцом и агентом Хорхе уже в ближайшие месяцы.

Напомним, что срок действующего контракта аргентинского нападающего истекает летом 2021 года.

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