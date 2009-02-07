Месси намерен остаться в «Барсе» и летом не перейдет в «Ман Сити» (Sky Sports)

Теги Эрик Абидаль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не собирается уходить из клуба, несмотря на конфликт со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний аргентинец по-прежнему настроен остаться в Барселоне, по крайней мере, до конца действия нынешнего контракта. 

Сообщается, что ситуация стала менее напряженной после разговора Месси с президентом клуба Жозепом Бартомеу, который также отдельно общался с Абидалем. Игрок открыт для переговоров о продлении контракта, однако не намерен спешить и хочет вернуться к данному вопросу ближе к завершению нынешнего соглашения. Его устраивает ежегодное продление на короткий сро. 

«Барса», напротив, собирается предложить контракт, рассчитанный на несколько лет, и надеется встретиться с его отцом и агентом Хорхе уже в ближайшие месяцы.

Напомним, что срок действующего контракта аргентинского нападающего истекает летом 2021 года.

Запредельная токсичность в «Барсе»: Абидаль обвинил игроков в недостаточных усилиях, Месси взбесился

Месси в «Манчестер Сити» – это реально. Все из-за конфликта с Абидалем

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья