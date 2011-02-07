Министр спорта Украины о России: «Чтобы бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора»

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены вынуждены участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России, чтобы бороться за медали.

Ранее тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике решил отправить нескольких спортсменок на московский этап .

«Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе в РФ, и выступления артистов. Спортсмены не выбирают, выступать им или не выступать. У них есть выбор – получать очки, не получать.

Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически теряет баллы. Это ограничивает возможности спортсмена бороться медаль, поэтому это вопрос не только Украины и России, это международный вопрос, когда одно государство напало на другое государство, а мы, чтобы бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора», – сказал Бородянский.