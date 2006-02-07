Денис Черышев: «Испанцы испытывают к России и Путину уважение»

Полузащитник «Валенсии» сравнил Россию с Испанией и рассказал, что его связывает с родиной.

– Кроме матчей сборной часто бываешь в России?

– В декабре летал с отцом отдыхать к друзьям в Сибирь. Побывал в Барнауле, Новосибирске, на природе. Из бани выходить и прыгать в снег – это же классно!

– Уровень жизни там тебя устроил?

– Эмоции остались позитивные. Может, для меня это что-то новое – давно не ездил в Россию и не видел столько снега. Здесь его, к сожалению, нет.

– Ты на всю жизнь в Испании, мама с братом в Мадриде, отца осенью уволили из «Нижнего Новгорода». Что для тебя Россия, что связывает с ней помимо гражданства и футболки сборной?

– Это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать.

– Следишь за новостями о России? Что заставляет гордиться ею?

– Если смотреть со стороны, Россия – сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение.

– Слуцкий говорит, что русские усерднее, человечнее и стрессоустойчивее голландцев. А если сравнить с испанцами?

– Трудоспособность – одно из качеств. Никому ничего не дарят, но в России добиваться результатов тяжело. Мои партнеры по сборной через многое проходили, они молодцы. Это я не к тому, что испанцы ленивые – кто не любит поспать после обеда? – сказал Черышев.