Симеоне получает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Гвардиола – 1,9 млн, Моуринью – 3-й (L’Équipe)

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назван самым высокооплачиваемым тренером топ-5 европейских лиг, сообщает Marca со ссылкой на исследование французской газеты L’Équipe.
49-летний аргентинец зарабатывает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов.
Топ-6 тренеров Европы
1. Диего Симеоне («Атлетико») – 3,6 млн евро в месяц
2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,94
3. Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 1,46
4. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 1,46
5. Зинедин Зидан («Реал») – 1,4
6. Антонио Конте («Интер») – 1,38
Новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен получает 500 000 евро в месяц.