11 самых высокооплачиваемых футболистов в Лиге 1 играют в «ПСЖ». Неймар – первый, Паредес – 10-й

Издание L’Equipe рассказало о самых высокооплачиваемых игроках Лиги 1.
Футболисты «ПСЖ» заняли первые 11 мест рейтинга. Самая большая зарплата в чемпионате у форварда парижан Неймара, он получает 3,06 млн евро в месяц.
11-е место занял хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес с зарплатой 750 тысяч евро в месяц.
Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Франции, не играющим в «ПСЖ», стал нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер c зарплатой 650 тысяч евро.
1. Неймар («ПСЖ») - 3,06 млн евро в месяц
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») - 1,91 млн
3. Тиаго Силва («ПСЖ») - 1,5 млн
4. Эдинсон Кавани («ПСЖ») - 1,345 млн
5. Маркиньос («ПСЖ») - 1,2 млн
6. Марко Верратти («ПСЖ») - 1,2 млн
7. Анхель Ди Мария («ПСЖ») - 1,1 млн
8. Кейлор Навас («ПСЖ») - 1 млн
9. Мауро Икарди («ПСЖ») - 800 тысяч
10. Леандро Паредес («ПСЖ») - 750 тысяч
11. Преснель Кимпембе («ПСЖ») - 670 тысяч
Головин – 9-й в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако» c зарплатой 225 тысяч евро в месяц