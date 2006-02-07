11 самых высокооплачиваемых футболистов в Лиге 1 играют в «ПСЖ». Неймар – первый, Паредес – 10-й

Издание L’Equipe рассказало о самых высокооплачиваемых игроках Лиги 1.

Футболисты «ПСЖ» заняли первые 11 мест рейтинга. Самая большая зарплата в чемпионате у форварда парижан , он получает 3,06 млн евро в месяц.

11-е место занял хавбек Леандро Паредес с зарплатой 750 тысяч евро в месяц.

Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Франции, не играющим в «ПСЖ», стал нападающий Виссам Бен Йеддер c зарплатой 650 тысяч евро.

1. Неймар («ПСЖ») - 3,06 млн евро в месяц

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») - 1,91 млн

3. Тиаго Силва («ПСЖ») - 1,5 млн

4. Эдинсон Кавани («ПСЖ») - 1,345 млн

5. Маркиньос («ПСЖ») - 1,2 млн

6. Марко Верратти («ПСЖ») - 1,2 млн

7. Анхель Ди Мария («ПСЖ») - 1,1 млн

8. Кейлор Навас («ПСЖ») - 1 млн

9. Мауро Икарди («ПСЖ») - 800 тысяч

10. («ПСЖ») - 750 тысяч

11. Преснель Кимпембе («ПСЖ») - 670 тысяч

Головин – 9-й в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако» c зарплатой 225 тысяч евро в месяц