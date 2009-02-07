Месси получает 8,3 млн евро в месяц до уплаты налогов, Роналду – 4,5 млн, Неймар – 3-й (L’Équipe)

Французская газета L’Équipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов.
Больше всех зарабатывает форвард «Барселоны» Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
Второе место занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — 4,5 млн, замыкает тройку форвард «ПСЖ» Неймар – 3 млн.
Топ-8 высокооплачиваемых игроков Европы
1. Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро в месяц
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,5
3. Неймар («ПСЖ») – 3,0
4. Антуан Гризманн («Барселона») – 2,9
5. Луис Суарес («Барселона») – 2,9
6. Гарет Бэйл («Реал») – 2,5
7. Эден Азар («Реал») – 2,5
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,8
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – самый высокооплачиваемый игрок в Англии – 1,76 млн евро в месяц.
В Германии больше всех получают игроки «Баварии» – Роберт Левандовски и бразилец Филиппе Коутиньо, арендованный у «Барселоны», – 1,66 млн.